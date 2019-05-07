Поль Погба в случае перехода в мадридский "Реал" хочет получать гораздо больше денег

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба в случае перехода в мадридский "Реал" хочет получать 24 миллиона евро за сезон. В Англии француз получает 17 миллионов евро в год, cообщает Don Balon.Мадридцы в качестве альтернативы рассматривают Кристиана Эриксена, Миралема Пьянича и Донни ван де Бека.Источник добавляет, что у Эриксена также же высокие финансовые запросы.