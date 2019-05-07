Капитан "Аякса" Де Лигт отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Капитан "Аякса" Маттейс де Лигт ответил отказом на предложение о переходе в "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно, сообщает Mirror."Красные дьяволы" предлагали "Аяксу" за 19-летнего футболиста 60 миллионов евро, но сам игрок отказался от этого варианта, несмотря на предложенную зарплату в 250 тысяч фунтов стерлингов.Также интерес к Де Лигту проявляет "Барселона".