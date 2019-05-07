Кейлор Навас может сменить Де Хеа в "МЮ"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас может стать футболистом "Манчестер Юнайтед", передает The Telegraph.Английский клуб хочет подписать костариканца на замену Давиду Де Хеа, который может покинуть "манкунианцев".31-летний костариканец в нынешнем сезоне играет нерегулярно из-за появления в "Реале" Тибо Куртуа.