Англия АПЛ 2018/19 
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Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед
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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности

"Манчестер Сити" смог обыграть "Лестер" в 37 туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу горожан. Шейхи смогли дважды выдать серию из более, чем 13 побед.

Таким образом, "Манчестер сити" стал первым клубом в истории чемпионата Англиии, который обладает таким достижением.

В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд.

В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей.

Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".

"Газета.ру"
Теги: Манчестер Сити АПЛ
Сегодня, 21:42
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