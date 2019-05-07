"Манчестер Сити" повторил рекорд 129-летней давности

"Манчестер Сити" смог обыграть "Лестер" в 37 туре Английской премьер-лиги (АПЛ).Матч между командами завершился со счетом 1:0 в пользу горожан. Шейхи смогли дважды выдать серию из более, чем 13 побед.Таким образом, "Манчестер сити" стал первым клубом в истории чемпионата Англиии, который обладает таким достижением.В АПЛ прошлого сезона команда смогла выиграть 18 матчей подряд.В истории чемпионата это четвертый случай, когда команда смогла отметиться серией из 13 победных матчей.Похожий рекорд в последний раз был установлен в период сезонов-1888/89 и 1889/90 АПЛ "Престоном".