"Ливерпуль" хочет продлить контракт с Ориги

"Ливерпуль" собирается подписать новый контракт с нападающим Дивоком Ориги, сообщает The Independent.Главный тренер команды Юрген Клопп доволен последними успехами бельгийца и предпочтет его Дэниэлу Старриджу и Джердану Шачири.