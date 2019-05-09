Дэвид Бекхэм лишен прав за то, что разговаривал по телефону во время вождения автомобиля

Бывший футболист Дэвид Бекхэм лишен прав на полгода за то, что разговаривал по телефону во время вождения автомобиля в Лондоне, информирует The Mirror.21 ноября прошлого года Бекхэм разговаривал по мобильному телефону, когда управлял автомобилем Bentley. Об этом сообщил в полицию житель Лондона, имя которого не указано. В разговоре с полицией экс-футболист признал, что совершил нарушение.В суде Бекхэм признал свою вину. Он также получил штраф в 750 фунтов.