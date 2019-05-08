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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника

Нападающая "Лиона" и сборной США Алекс Морган оказалась на обложке американского спортивного еженедельника Sports Illustrated.

Спортсменка украсила номер издания, который посвящен купальникам.

В фотосессии для журнала приняли участие две ее соотечественницы из команды "Норт Каролина Кураж" - Кристал Данн и Эбби Далькемпер.

Морган уже сотрудничала со Sports Illustrated. В 2014 году она также позировала для выпуска, рассказывающего о купальниках.

В составе сборной США Морган стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2015 года.

С "Лионом" она завоевала трофей Лиги чемпионов в 2017 году.



"Газета.ру"
Теги: АПЛ
Сегодня, 21:56
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#2  Манекен Заболотного  Piter (Сегодня, 22:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VitL
за неимением

да когда их нет беда confused
Регистрация: 2.05.2019 [жалоба]
#1  VitL  Белгород (Сегодня, 22:05)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
тема сисек не раскрыта. за неимением
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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