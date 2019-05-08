Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника
Нападающая "Лиона" и сборной США Алекс Морган оказалась на обложке американского спортивного еженедельника Sports Illustrated.
Спортсменка украсила номер издания, который посвящен купальникам.
В фотосессии для журнала приняли участие две ее соотечественницы из команды "Норт Каролина Кураж" - Кристал Данн и Эбби Далькемпер.
Морган уже сотрудничала со Sports Illustrated. В 2014 году она также позировала для выпуска, рассказывающего о купальниках.
В составе сборной США Морган стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2015 года.
С "Лионом" она завоевала трофей Лиги чемпионов в 2017 году.
"Газета.ру"
Спортсменка украсила номер издания, который посвящен купальникам.
В фотосессии для журнала приняли участие две ее соотечественницы из команды "Норт Каролина Кураж" - Кристал Данн и Эбби Далькемпер.
Морган уже сотрудничала со Sports Illustrated. В 2014 году она также позировала для выпуска, рассказывающего о купальниках.
В составе сборной США Морган стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2015 года.
С "Лионом" она завоевала трофей Лиги чемпионов в 2017 году.
"Газета.ру"
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