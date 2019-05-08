Знаменитая футболистка снялась в купальнике для еженедельника

Нападающая "Лиона" и сборной США Алекс Морган оказалась на обложке американского спортивного еженедельника Sports Illustrated.Спортсменка украсила номер издания, который посвящен купальникам.В фотосессии для журнала приняли участие две ее соотечественницы из команды "Норт Каролина Кураж" - Кристал Данн и Эбби Далькемпер.Морган уже сотрудничала со Sports Illustrated. В 2014 году она также позировала для выпуска, рассказывающего о купальниках.В составе сборной США Морган стала чемпионкой Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2015 года.С "Лионом" она завоевала трофей Лиги чемпионов в 2017 году.