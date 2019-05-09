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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Пенсионер подал в суд на "Вулверхэмптон" из-за эмблемы

Пенсионер Питер Дэвис, которому уже больше 70 лет, утверждает, что он является автором эмблемы футбольного клуба английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон", сообщает Sky Sports.

По словам Дэвиса, будучи школьником, в 60-х годах прошлого столетия он нарисовал эмблему с изображением головы волка для участия в конкурсе, организованном художественной галереей в городе Уэст-Мидлендс. Пенсионер считает, что "Вулверхэмптон" воспользовался его эскизами.

Питер обвиняет клуб в нарушении авторских прав. Он уже подал соответствующий иск в суд.

Боссы "Вулверхэмптона" отвергли обвинения Дэвиса. Адвокаты клуба ещё в 2018 году пытались не допустить, чтобы дело дошло до суда. По их мнению, претензии пенсионера являются необоснованными.



"Чемпионат.сом"
Теги: Вулверхэмптон АПЛ
Вчера, 23:31
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#1  Болельщик812  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:10)
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Болеет за:
«Зенит»
В 87-м я нарисовал три полосы: белую, красную и синюю.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
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