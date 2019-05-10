Поль Погба: мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своей роли на поле и поделился мнением о развитии футбола."Я могу играть справа, слева, впереди. Для меня это не имеет никакого значения на самом деле. Я могу действовать под нападающими или перед защитниками. Все зависит от идей тренера, его стиля и философии команды.Не забывайте, что футбол - командная игра, и если команда работает слаженно, игроки получают больше удовольствия. Я полузащитник, и моя задача, больше чем когда-либо, состоит в том, чтобы помогать команде в решении ее задач. К счастью, я также забиваю голы, но это не так важно в моем случае.Футбол сильно изменился. Я вырос на подвигах великих чемпионов - таких как Дель Пьеро, Фигу, Тотти и остальных. Они все чемпионы, лучшие в мире, но, вероятно, многие из них вряд ли забивали больше 20 голов за сезон.В наши дни, кажется, только данные и статистика являются показателями для оценки. С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желание контролировать мяч все больше и больше. Но мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам. А сейчас, наверное, еще тяжелее, потому что разница между высококлассными командами нивелировалась, особенно в больших турнирах. Месси и Роналду доказали: их игра, статистика - это исключение, чем норма.Если игрок атаки забивает 10-15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работу футболиста нужно оценивать в перспективе. Например, Павел Недвед взял "Золотой мяч", не выиграв с командой Лигу чемпионов и не забив много голов. Он просто был лучшим в своем амплуа и был награжден за то, что он способен делать на поле.Я черный футболист, который поиграл в Италии, Франции и Англии. Мой стиль - это микс разных культур, которые я впитал и сделал своими. Жизнь состоит из смешения цветов, столкновения разных культур.Секрет нашего футбола и Франции в целом — в культурном разнообразии. Мы все французы, но кто-то имеет африканское происхождение, кто-то " испанское, португальское и так далее. Каждый раз приезжая в сборную, я понимаю, что это семья. У нас нет звездного игрока, у нас сборная великих чемпионов с разными культурами, которые объединены одной целью, и я этим горжусь", - сказал Погба в интервью журналу ICON.