Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Поль Погба: мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своей роли на поле и поделился мнением о развитии футбола.
"Я могу играть справа, слева, впереди. Для меня это не имеет никакого значения на самом деле. Я могу действовать под нападающими или перед защитниками. Все зависит от идей тренера, его стиля и философии команды.
Не забывайте, что футбол - командная игра, и если команда работает слаженно, игроки получают больше удовольствия. Я полузащитник, и моя задача, больше чем когда-либо, состоит в том, чтобы помогать команде в решении ее задач. К счастью, я также забиваю голы, но это не так важно в моем случае.
Футбол сильно изменился. Я вырос на подвигах великих чемпионов - таких как Дель Пьеро, Фигу, Тотти и остальных. Они все чемпионы, лучшие в мире, но, вероятно, многие из них вряд ли забивали больше 20 голов за сезон.
В наши дни, кажется, только данные и статистика являются показателями для оценки. С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желание контролировать мяч все больше и больше. Но мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам. А сейчас, наверное, еще тяжелее, потому что разница между высококлассными командами нивелировалась, особенно в больших турнирах. Месси и Роналду доказали: их игра, статистика - это исключение, чем норма.
Если игрок атаки забивает 10-15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работу футболиста нужно оценивать в перспективе. Например, Павел Недвед взял "Золотой мяч", не выиграв с командой Лигу чемпионов и не забив много голов. Он просто был лучшим в своем амплуа и был награжден за то, что он способен делать на поле.
Я черный футболист, который поиграл в Италии, Франции и Англии. Мой стиль - это микс разных культур, которые я впитал и сделал своими. Жизнь состоит из смешения цветов, столкновения разных культур.
Секрет нашего футбола и Франции в целом — в культурном разнообразии. Мы все французы, но кто-то имеет африканское происхождение, кто-то " испанское, португальское и так далее. Каждый раз приезжая в сборную, я понимаю, что это семья. У нас нет звездного игрока, у нас сборная великих чемпионов с разными культурами, которые объединены одной целью, и я этим горжусь", - сказал Погба в интервью журналу ICON.
Sport24.ru
"Я могу играть справа, слева, впереди. Для меня это не имеет никакого значения на самом деле. Я могу действовать под нападающими или перед защитниками. Все зависит от идей тренера, его стиля и философии команды.
Не забывайте, что футбол - командная игра, и если команда работает слаженно, игроки получают больше удовольствия. Я полузащитник, и моя задача, больше чем когда-либо, состоит в том, чтобы помогать команде в решении ее задач. К счастью, я также забиваю голы, но это не так важно в моем случае.
Футбол сильно изменился. Я вырос на подвигах великих чемпионов - таких как Дель Пьеро, Фигу, Тотти и остальных. Они все чемпионы, лучшие в мире, но, вероятно, многие из них вряд ли забивали больше 20 голов за сезон.
В наши дни, кажется, только данные и статистика являются показателями для оценки. С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желание контролировать мяч все больше и больше. Но мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам. А сейчас, наверное, еще тяжелее, потому что разница между высококлассными командами нивелировалась, особенно в больших турнирах. Месси и Роналду доказали: их игра, статистика - это исключение, чем норма.
Если игрок атаки забивает 10-15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работу футболиста нужно оценивать в перспективе. Например, Павел Недвед взял "Золотой мяч", не выиграв с командой Лигу чемпионов и не забив много голов. Он просто был лучшим в своем амплуа и был награжден за то, что он способен делать на поле.
Я черный футболист, который поиграл в Италии, Франции и Англии. Мой стиль - это микс разных культур, которые я впитал и сделал своими. Жизнь состоит из смешения цветов, столкновения разных культур.
Секрет нашего футбола и Франции в целом — в культурном разнообразии. Мы все французы, но кто-то имеет африканское происхождение, кто-то " испанское, португальское и так далее. Каждый раз приезжая в сборную, я понимаю, что это семья. У нас нет звездного игрока, у нас сборная великих чемпионов с разными культурами, которые объединены одной целью, и я этим горжусь", - сказал Погба в интервью журналу ICON.
Sport24.ru
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