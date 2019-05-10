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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Поль Погба: мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба рассказал о своей роли на поле и поделился мнением о развитии футбола.

"Я могу играть справа, слева, впереди. Для меня это не имеет никакого значения на самом деле. Я могу действовать под нападающими или перед защитниками. Все зависит от идей тренера, его стиля и философии команды.

Не забывайте, что футбол - командная игра, и если команда работает слаженно, игроки получают больше удовольствия. Я полузащитник, и моя задача, больше чем когда-либо, состоит в том, чтобы помогать команде в решении ее задач. К счастью, я также забиваю голы, но это не так важно в моем случае.

Футбол сильно изменился. Я вырос на подвигах великих чемпионов - таких как Дель Пьеро, Фигу, Тотти и остальных. Они все чемпионы, лучшие в мире, но, вероятно, многие из них вряд ли забивали больше 20 голов за сезон.

В наши дни, кажется, только данные и статистика являются показателями для оценки. С одной стороны, это хорошо, это часть эволюции современного футбола и желание контролировать мяч все больше и больше. Но мы забываем, насколько тяжело забивать более 20 голов, даже большим футболистам. А сейчас, наверное, еще тяжелее, потому что разница между высококлассными командами нивелировалась, особенно в больших турнирах. Месси и Роналду доказали: их игра, статистика - это исключение, чем норма.

Если игрок атаки забивает 10-15 голов, ему, скорее всего, скажут, что этого недостаточно. Но работу футболиста нужно оценивать в перспективе. Например, Павел Недвед взял "Золотой мяч", не выиграв с командой Лигу чемпионов и не забив много голов. Он просто был лучшим в своем амплуа и был награжден за то, что он способен делать на поле.

Я черный футболист, который поиграл в Италии, Франции и Англии. Мой стиль - это микс разных культур, которые я впитал и сделал своими. Жизнь состоит из смешения цветов, столкновения разных культур.

Секрет нашего футбола и Франции в целом — в культурном разнообразии. Мы все французы, но кто-то имеет африканское происхождение, кто-то " испанское, португальское и так далее. Каждый раз приезжая в сборную, я понимаю, что это семья. У нас нет звездного игрока, у нас сборная великих чемпионов с разными культурами, которые объединены одной целью, и я этим горжусь", - сказал Погба в интервью журналу ICON.

Sport24.ru
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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