СМИ: "МЮ" перехватил у "Ман Сити" хавбека сборной Уэльса за 15 миллионов

Полузащитник "Суонси" Дэниэл Джеймс летом перейдет в "Манчестер Юнайтед", утверждает Sky Sports.Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему хавбеку сборной Уэльса со стороны "Манчестер Сити".Зимой Джеймс был близок к переходу в "Лидс" за 10 миллионов фунтов.