Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Майк Фелан продолжит помогать Сульшеру в "Манчестер Юнайтед"
Английский специалист Майк Фелан подписал с "Манчестер Юнайтед" трехлетний контракт, информирует официальный сайт клуба.
Таким образом, он продолжит работать в качестве ассистента главного тренера команды. Командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.
Таким образом, он продолжит работать в качестве ассистента главного тренера команды. Командой руководит Уле-Гуннар Сульшер.
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