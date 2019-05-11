Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича

10 мая "Челси" оформил выход в финал Лиги Европы. На стадии 1/2 финала турнира лондонскому клубу противостоял франкфуртский "Айнтрахт".Примечательно, что Сарри стал первым главным тренером "Челси", а не исполняющим обязанности главного тренера, кто вывел лондонский клуб в финал еврокубка в эпоху Романа Абрамовича (российский миллиардер приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов). Все предыдущие 3 выхода в финалы еврокубков при Абрамовиче достигались командой под руководством временных тренеров.В 2008 году "Челси" проиграл в финале Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти под руководством и. о. главного тренера Аврама Гранта (он возглавил команду после ухода Жозе Моуринью в сентябре 2007 года). В 2012 году "Челси" выиграл Лигу чемпионов под руководством и. о. главного тренера Роберто Ди Маттео (сменил уволенного в марте 2012 года Андре Виллаш-Боаша). В 2013 году «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством и. о. главного тренера Рафаэля Бенитеса (получивший после победы в ЛЧ новый контракт и статус полноценного тренера Ди Маттео был уволен в ноябре 2012 года).