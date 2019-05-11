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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Маурицио Сарри - первый не временный тренер "Челси" выведший клуб в финал еврокубка в эру Абрамовича

10 мая "Челси" оформил выход в финал Лиги Европы. На стадии 1/2 финала турнира лондонскому клубу противостоял франкфуртский "Айнтрахт".

Примечательно, что Сарри стал первым главным тренером "Челси", а не исполняющим обязанности главного тренера, кто вывел лондонский клуб в финал еврокубка в эпоху Романа Абрамовича (российский миллиардер приобрел "Челси" в 2003 году за 140 млн фунтов). Все предыдущие 3 выхода в финалы еврокубков при Абрамовиче достигались командой под руководством временных тренеров.

В 2008 году "Челси" проиграл в финале Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти под руководством и. о. главного тренера Аврама Гранта (он возглавил команду после ухода Жозе Моуринью в сентябре 2007 года). В 2012 году "Челси" выиграл Лигу чемпионов под руководством и. о. главного тренера Роберто Ди Маттео (сменил уволенного в марте 2012 года Андре Виллаш-Боаша). В 2013 году «Челси» выиграл Лигу Европы под руководством и. о. главного тренера Рафаэля Бенитеса (получивший после победы в ЛЧ новый контракт и статус полноценного тренера Ди Маттео был уволен в ноябре 2012 года).

Sport24.ru
Теги: Сарри Челси АПЛ Абрамович
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