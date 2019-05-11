Эден Азар признан лучшим игроком "Челси" в сезоне

Нападающий Эден Азар стал лучшим игроком "Челси" в сезоне-2018/19.Бельгиец победил в голосовании и среди болельщиков, и среди игроков. Он в четвертый раз получил данную награду. Ранее он признавался лучшим в 2014, 2015 и 2017 годах.Кроме того, гол Азара в ворота "Ливерпуля" признан лучшим в сезоне.