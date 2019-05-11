Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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Андер Эррера попрощался с "Манчестер Юнайтед" (видео)
Полузащитник Андер Эррера, у которого летом заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед", попрощался с болельщиками и клубом.
"МЮ" в моем сердце. Я знал это с первого дня, как сюда попал, с того момента, как надел футболку. Это клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят игроков, которые отдали все.
Я испытал невероятные чувство, когда слышал, как скандируют мое имя. Я был очень горд, когда фанаты решили, что я стал частью истории клуба. Каждый раз, когда я представлял "МЮ", в каждой игре, в победе или поражении, даже когда я не мог помочь на поле, я понимал, что этот клуб значит для меня.
Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, который я провел в этой футболке. Играть за величайший клуб в Англии было настоящей честью", – сказал Эррера.
"МЮ" в моем сердце. Я знал это с первого дня, как сюда попал, с того момента, как надел футболку. Это клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят игроков, которые отдали все.
Я испытал невероятные чувство, когда слышал, как скандируют мое имя. Я был очень горд, когда фанаты решили, что я стал частью истории клуба. Каждый раз, когда я представлял "МЮ", в каждой игре, в победе или поражении, даже когда я не мог помочь на поле, я понимал, что этот клуб значит для меня.
Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, который я провел в этой футболке. Играть за величайший клуб в Англии было настоящей честью", – сказал Эррера.
A goodbye message from @AnderHerrera. ? #MUFC pic.twitter.com/z56bmBwXa9— Manchester United (@ManUtd) May 11, 2019
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