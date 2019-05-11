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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Андер Эррера попрощался с "Манчестер Юнайтед" (видео)

Полузащитник Андер Эррера, у которого летом заканчивается контракт с "Манчестер Юнайтед", попрощался с болельщиками и клубом.

"МЮ" в моем сердце. Я знал это с первого дня, как сюда попал, с того момента, как надел футболку. Это клуб с тысячами болельщиков, которые уважают и помнят игроков, которые отдали все.

Я испытал невероятные чувство, когда слышал, как скандируют мое имя. Я был очень горд, когда фанаты решили, что я стал частью истории клуба. Каждый раз, когда я представлял "МЮ", в каждой игре, в победе или поражении, даже когда я не мог помочь на поле, я понимал, что этот клуб значит для меня.

Я буду помнить каждый из почти 200 матчей, который я провел в этой футболке. Играть за величайший клуб в Англии было настоящей честью", – сказал Эррера.

Теги: Эррера Манчестер Юнайтед
Сегодня, 13:35
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