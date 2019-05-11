"Ювентус" отказался от кандидатуры Моуринью на место тренера клуба

Туринский "Ювентус" принял решение отказаться от кандидатуры Жозе Моуринью в качестве главного тренера клуба.В настоящее время "старая синьора" ищет нового руководителя для команды, который сменит на посту Массимилиано Аллегри.Португальца "Ювентусу" предложил агент Моуринью Жорже Мендеш, но руководство бьянконери заявило, что стиль работы бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" не подходит итальянской команде.На данный момент черно-белые рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино — главного тренера "Тоттенхэма".