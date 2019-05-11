Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|...
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|...
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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"Ювентус" отказался от кандидатуры Моуринью на место тренера клуба
Туринский "Ювентус" принял решение отказаться от кандидатуры Жозе Моуринью в качестве главного тренера клуба.
В настоящее время "старая синьора" ищет нового руководителя для команды, который сменит на посту Массимилиано Аллегри.
Португальца "Ювентусу" предложил агент Моуринью Жорже Мендеш, но руководство бьянконери заявило, что стиль работы бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" не подходит итальянской команде.
На данный момент черно-белые рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино — главного тренера "Тоттенхэма".
"Газета.ру"
В настоящее время "старая синьора" ищет нового руководителя для команды, который сменит на посту Массимилиано Аллегри.
Португальца "Ювентусу" предложил агент Моуринью Жорже Мендеш, но руководство бьянконери заявило, что стиль работы бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" не подходит итальянской команде.
На данный момент черно-белые рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино — главного тренера "Тоттенхэма".
"Газета.ру"
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