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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"Ювентус" отказался от кандидатуры Моуринью на место тренера клуба

Туринский "Ювентус" принял решение отказаться от кандидатуры Жозе Моуринью в качестве главного тренера клуба.

В настоящее время "старая синьора" ищет нового руководителя для команды, который сменит на посту Массимилиано Аллегри.

Португальца "Ювентусу" предложил агент Моуринью Жорже Мендеш, но руководство бьянконери заявило, что стиль работы бывшего тренера "Манчестер Юнайтед" не подходит итальянской команде.

На данный момент черно-белые рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино — главного тренера "Тоттенхэма".

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед АПЛ Ювентус Серия А
Сегодня, 18:06
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