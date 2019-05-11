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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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"ПСЖ" может продать сына Джорджа Веа в "Кристал Пэлас"

Нападающий Тимоти Веа может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас", сообщает GFFN.

Правами на 19-летнего форварда владеет "ПСЖ", с начала этого года он выступает на правах аренды в "Селтике".

Также среди претендентов на Веа называют "Ренн". Сам форвард, судя по всему, не останется в Шотландии. Всего в "Селтике" он провел 17 матчей, забил 4 мяча и помог команде стать 50-кратным чемпионом Шотландии.

Тимоти Веа - сын обладателя "Золотого мяча"-1995, нынешнего президента Либерии Джорджа Веа.

"Спорт-Экспресс"
Теги: ПСЖ Лига 1 Кристал Пэлас АПЛ Трансферы
Вчера, 23:46
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