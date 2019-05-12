Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла в футбол с детьми во время поездки в город Мейденхед.

Политик приехал в Мейденхед и посетила местную женскую футбольную команду. Она заявила, что выход английских клубов в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы стал историческим для английского футбола. Мэй отметила, что "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и другие клубы вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров.

"Газета.ру"
Теги: Мэй АПЛ
Сегодня, 09:44
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