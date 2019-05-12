Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сыграла в футбол с детьми во время поездки в город Мейденхед.Политик приехал в Мейденхед и посетила местную женскую футбольную команду. Она заявила, что выход английских клубов в финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы стал историческим для английского футбола. Мэй отметила, что "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и другие клубы вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров.