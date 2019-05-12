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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Хосеп Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой "Ливерпуля" в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил запретить работникам клуба следить за ходом встречи "Ливерпуля" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

По информации The Sun, специалист не желает, чтобы кто-то упоминал принципиального соперника перед выступлением игроков "МС".

"Запрет был очень четким. Он не хочет знать, что происходит с "Ливерпулем". Ему нужна сосредоточенность команды на противостоянии с "Брайтоном", ему нужна победа. Гвардиола был очень жетский и сказал: "Мы не будем говорить о них". Он с уважением относится к "красным", но "МС" надо просто выиграть свой матч для чемпионства", - сказал источник.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Ливерпуль АПЛ
Сегодня, 13:09
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