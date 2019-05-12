Хосеп Гвардиола запретил клубу следить за последней игрой "Ливерпуля" в АПЛ

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил запретить работникам клуба следить за ходом встречи "Ливерпуля" в заключительном туре Английской премьер-лиги (АПЛ).По информации The Sun, специалист не желает, чтобы кто-то упоминал принципиального соперника перед выступлением игроков "МС"."Запрет был очень четким. Он не хочет знать, что происходит с "Ливерпулем". Ему нужна сосредоточенность команды на противостоянии с "Брайтоном", ему нужна победа. Гвардиола был очень жетский и сказал: "Мы не будем говорить о них". Он с уважением относится к "красным", но "МС" надо просто выиграть свой матч для чемпионства", - сказал источник.