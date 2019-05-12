Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон
|37
|36
|18
|Кардифф
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
|26
|20
|Хаддерсфилд
|37
|15
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"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" могут провести "золотой матч"
Между "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" может быть проведен "золотой матч", который определит чемпиона.
Существует маловероятный сценарий, который допускает проведение отдельной чемпионской игры, поскольку за тур до конца чемпионата обе команды имеют шансы на титул.
"Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко. "Горожане" в заключительном туре сыграют в гостях с "Брайтоном", а "красные" дома примут "Вулверхэмптон". Если "Ливерпуль" сыграет вничью со счетом 4:4, 5:5 или крупнее, а "Манчестер Сити" уступит соответственно со счетом 0:4, 1:5 и так далее, то может сложиться ситуация, когда у обеих команд будет поровну очков, а также равные дополнительные показатели, влияющие на позицию: одинакова разница голов и одинаковое количество забитых мячей. В таком случае регламент предусматривает проведение "золотого матча".
"Спорт-Экспресс"
Существует маловероятный сценарий, который допускает проведение отдельной чемпионской игры, поскольку за тур до конца чемпионата обе команды имеют шансы на титул.
"Манчестер Сити" опережает "Ливерпуль" на одно очко. "Горожане" в заключительном туре сыграют в гостях с "Брайтоном", а "красные" дома примут "Вулверхэмптон". Если "Ливерпуль" сыграет вничью со счетом 4:4, 5:5 или крупнее, а "Манчестер Сити" уступит соответственно со счетом 0:4, 1:5 и так далее, то может сложиться ситуация, когда у обеих команд будет поровну очков, а также равные дополнительные показатели, влияющие на позицию: одинакова разница голов и одинаковое количество забитых мячей. В таком случае регламент предусматривает проведение "золотого матча".
"Спорт-Экспресс"
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