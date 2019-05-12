Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Ньюкасл
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 37 95
2 Ливерпуль 37 94
3 Челси 37 71
4 Тоттенхэм 37 70
5 Арсенал 37 67
6 Манчестер Юнайтед 37 66
7 Вулверхэмптон 37 57
8 Эвертон 37 53
9 Лестер  37 51
10 Уотфорд 37 50
11 Вест Хэм 37 49
12 Кристал Пэлас 37 46
13 Борнмут 37 45
14 Ньюкасл 37 42
15 Бернли 37 40
16 Саутгемптон 37 38
17 Брайтон  37 36
18 Кардифф 37 31
19 Фулхэм 37 26
20 Хаддерсфилд 37 15
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Новости партнеров

"Брайтон" - "Манчестер Сити": Зинченко, Стерлинг и Агуэро сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Брайтон энд Хоув Альбион" и "Манчестер Сити" на матч 38-го тура английской Премьер-лиги.

"Брайтон энд Хоув Альбион": Райан, Грау, Даффи, Данк, Бернардо, Кайал, Биссума, Нокар, Джаханбакш, Гросс, Мюррей.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Компани, Лапорт, Зинченко, Марез, Гюндоган, Д. Сильва, Стерлинг, Б. Силва, Агуэро.
Теги: Брайтон Манчестер Сити АПЛ
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