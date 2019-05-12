Назван игрок сезона в АПЛ

Английская премьер-лига (АПЛ) огласила результаты голосования среди фанатов за звание лучшего игрока в завершающемся сезоне.Победу одержал защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк.Помимо голландского футболиста на приз были номинированы: Серхио Агуэро (форвард, "Манчестер Сити"), Эден Азар (хавбек, "Челси"), Садио Мане (нападающий, "Ливерпуль"), Мохамед Салах (форвард, "Ливерпуль"), Бернарду Силва (полузащитник, "Манчестер Сити"), Рахим Стерлинг (нападающий, "Манчестер Сити").До этого Ван Дейк также стал игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов Англии (PFA).В сезоне-2017/2018 приз вручали форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху.