Ракицкий поздравил Зинченко с чемпионством

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий поздравил защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко с завоеванием чемпионского титула."Поздравляю, брат", - написал Ракицкий в комментарии к записи Зинченко в Инстаграме.