Александр Зинченко: мне запретили подходить к чемпионскому кубку

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко - о победе в чемпионате Англии.– Спасибо за поздравления. Эмоции не передать словами. Мы сейчас в дороге в аэропорт, все до сих пор празднуют – орут, поют. Вообще не успокоились, не могу нормально говорить.– Мне запретили к нему подходить. Сразу по прилету в Манчестер, будем отмечать чемпионство на стадионе.