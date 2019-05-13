Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги сезона.
"Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков. Единственным положительным моментом сегодняшнего дня является то, что сезон окончен. Мы постараемся попасть в топ-4 в следующем сезоне. У нас также есть Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача", - цитирует Сульшера ВВС Sport.
"Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков. Единственным положительным моментом сегодняшнего дня является то, что сезон окончен. Мы постараемся попасть в топ-4 в следующем сезоне. У нас также есть Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача", - цитирует Сульшера ВВС Sport.
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