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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Уле Гуннар Сульшер: единственный положительный момент для "Манчестер Юнайтед" - это то, что сезон окончен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги сезона.

"Последние пару месяцев были чрезвычайно тяжелыми для команды, клуба, игроков. Единственным положительным моментом сегодняшнего дня является то, что сезон окончен. Мы постараемся попасть в топ-4 в следующем сезоне. У нас также есть Лига Европы, Кубок Англии, Кубок лиги. "Манчестер Юнайтед" не может много лет оставаться без трофеев. Моуринью выигрывал Лигу Европы, так что это реалистичная задача", - цитирует Сульшера ВВС Sport.
Теги: Сульшер Манчестер Юнайтед Моуринью
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