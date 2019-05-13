Маурисио Почеттино: у "Ливерпуля" невероятная команда

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал итоговое второе место "Ливерпуля" в чемпионате Англии."Сейчас они будут разочарованы. Но "Ливерпуль" провел удивительный сезон. В других обстоятельствах, думаю, они бы выиграли АПЛ. У них невероятная команда и невероятный тренер", - цитирует Почеттино Football London.