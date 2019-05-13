В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы, несмотря на непростые политические отношения между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна и команды не будет проблем."Баку готов выполнить все свои обязанности в Лиге Европы. Спорт отделен от политики. В Азербайджане неоднократно делали заявления по заданному вопросу. Официальные государственные органы также прокомментировали это. У команды и футболистов не будет проблем с пребыванием в Баку", — сказали в федерации.