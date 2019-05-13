Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране

Армянский полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян сможет беспрепятственно прилететь в Баку, где 29 мая состоится финальный матч Лиги Европы, несмотря на непростые политические отношения между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха.

В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна и команды не будет проблем.

"Баку готов выполнить все свои обязанности в Лиге Европы. Спорт отделен от политики. В Азербайджане неоднократно делали заявления по заданному вопросу. Официальные государственные органы также прокомментировали это. У команды и футболистов не будет проблем с пребыванием в Баку", — сказали в федерации.

Sport24.ru
Теги: Мхитарян Арсенал
Сегодня, 14:39
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