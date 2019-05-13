"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

Мадридский "Реал" официально объявит о переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы, который состоит 29 мая в Баку, сообщает L’Equipe.Напомним, в финале второго по значимости еврокубка встретятся "Челси" и "Арсенал".Ожидается, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего бельгийца 100 миллионов евро. Трансфер уже согласован между сторонами.Действующий контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года.