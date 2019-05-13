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# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы

Мадридский "Реал" официально объявит о переходе полузащитника лондонского "Челси" Эдена Азара после финала Лиги Европы, который состоит 29 мая в Баку, сообщает L’Equipe.

Напомним, в финале второго по значимости еврокубка встретятся "Челси" и "Арсенал".

Ожидается, что мадридский клуб заплатит за 28-летнего бельгийца 100 миллионов евро. Трансфер уже согласован между сторонами.

Действующий контракт Азара с "Челси" истекает летом 2020 года.

Sport24.ru
Теги: Реал Ла Лига Азар Челси АПЛ Трансферы
Сегодня, 19:46
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#3  plast  Спб (Сегодня, 21:04)
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online

Цитата: Irbis
Хм Челси идиоты? У них запрет трансферов же а они ещё и продают

они пулишича уже купили на его место, + бабло с азара получат.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
#2  suarez   (Сегодня, 20:23)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Irbis,
Так бы он бесплатно через год ушёл, и куи пинал бы в следующем сезоне.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 20:11)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Хм Челси идиоты? У них запрет трансферов же а они ещё и продают
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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