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Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Реал" не хочет платить Погба запрошенные игроком 15 млн евро в год

Мадридский "Реал" после финала Лиги Европы, который состоится 29 мая, объявит о переходе в клуб полузащитника "Челси" Эдена Азара, утверждает L’?quipe.

Второй трансферной целью сливочных на лето 2019 года остается полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба.

По информации источника, препятствием к осуществлению трансфера являются финансовые запросы 26-летнего футболиста. По слухам, Погба требует у боссов "Реала" зарплату в размере 15 млн евро в год, что не устраивает сливочных.

Источник в "Реале" прокомментировал данную ситуацию следующим образом: "Неймар или Мбаппе могут при переходе стать самыми высокооплачиваемыми игроками в команде, но не Погба".

Sport24.ru
Теги: Реал Ла Лига Погба Манчестер Юнайтед АПЛ
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