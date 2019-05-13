"Реал" не хочет платить Погба запрошенные игроком 15 млн евро в год

Мадридский "Реал" после финала Лиги Европы, который состоится 29 мая, объявит о переходе в клуб полузащитника "Челси" Эдена Азара, утверждает L’?quipe.Второй трансферной целью сливочных на лето 2019 года остается полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба.По информации источника, препятствием к осуществлению трансфера являются финансовые запросы 26-летнего футболиста. По слухам, Погба требует у боссов "Реала" зарплату в размере 15 млн евро в год, что не устраивает сливочных.Источник в "Реале" прокомментировал данную ситуацию следующим образом: "Неймар или Мбаппе могут при переходе стать самыми высокооплачиваемыми игроками в команде, но не Погба".