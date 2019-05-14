"Ливерпуль" занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:54
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна и находится в критическом состоянии (3)
Вчера, 23:31
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
СМИ: Вальверде не будет уволен из "Барселоны"
Вчера, 23:16
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Будущее де Лигта все еще не определено (1)
Вчера, 22:54
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Геннадий Орлов: "Зенит" ждет Кокорина (10)
Вчера, 22:42
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
СМИ: будущее Ковача в "Баварии" находится под вопросом (1)
Вчера, 22:15
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Экс-игрок "Реала" Коэнтрау отомстил сопернику, стянув с того шорты в матче чемпионата Португалии
Вчера, 21:44
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
СМИ: Кулибали - главная трансферная цель "МЮ" летом
Вчера, 21:29
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Игорь Смольников: новички хорошо влились в коллектив "Зенита" и достаточно сильно помогли
Вчера, 21:16
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Геннадий Орлов: Семак постарается убедить совет директоров "Зенита" купить Марио Фернандеса (34)
Вчера, 21:05
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Артем Дзюба: если я уеду в Англию, то вряд ли это будет команда из первой пятерки. Надо быть адекватным (10)
Вчера, 20:45
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
СМИ: "Ювентус" выбирает между Аллегри и Конте
Вчера, 19:46
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
"Реал" объявит о трансфере Азара после финала Лиги Европы (3)
Вчера, 19:33
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Роналдо: я сделал вазэктомию, но заморозил достаточно спермы для создания целой футбольной команды (2)
Вчера, 19:03
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Источик: Кокорин и Мамаев могут отбывать наказание в Ярославле (3)
Вчера, 18:26
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Анатолий Мещеряков: Денисов? У меня есть официальная информация из лазарета, что сейчас он болен
Вчера, 18:16
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Тарас Михалик покинет "Локомотив" и думает о завершении карьеры (2)
Вчера, 17:54
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Сергей Силкин: после полуфиналов Лиги чемпионов возможны любые неожиданные результаты, но, думаю, в тройку "Спартак" не попадет (1)
Вчера, 17:31
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Сергей Шнуров: кто сказал, что я плохо отношусь к "Спартаку"? (15)
Вчера, 17:24
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Упустившие Лигу Чемпионов. Сборная неудачников 28-го тура (9)
Вчера, 17:04
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Арьен Роббен: планирую дальше играть
Вчера, 16:23
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Братья Березуцкие откроют свой дивизион в рамках фестиваля "Большие звезды светят малым"
Вчера, 16:04
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Чемпионы из Петербурга. Сборная лучших игроков 28-го тура (12)
Вчера, 15:53
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Айртон: Роша переживал, что его купили за большие деньги, а он не помогает "Спартаку" побеждать (2)
Вчера, 15:17
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Айртон: все проблемы "Спартака" не от соперника, а от нас самих (3)
Вчера, 15:04
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Кирилла Кокорина пригласили в группу "Ласковый май" (6)
Вчера, 14:39
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
В Федерации футбола Азербайджана заверили, что у Мхитаряна не будет проблем с пребыванием в стране
Вчера, 14:29
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
ЦСКА не планирует продлевать контракт с Эрнандесом (5)
Вчера, 14:08
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Айртон: Кононов дал понять, что доверяет мне (5)
Вчера, 13:45
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
Гендиректор "Тамбова": приход Яя Туре в наш клуб — полная чушь (1)
"Ливерпуль" занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых
Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19.
Несмотря на то, что "Ливерпуль" уступил первенство на чемпионате Англии "Манчестер Сити", команда получила самую большую долю призовых из всех английских команд.
"Красные" оказались наиболее интересной командой для телезрителей, они также отыграли большое количество матчей.
Таким образом, сумма выплат "Ливерпулю" от ТВ-прав равняется $43,5 млн. Общая же сумма призовыхз составила $194,4 млн
Чемпион страны "Манчестер Сити" получил от ТВ-прав $39,1 млн - столько же, сколько и "Тоттенхэм".
Всего горожане заработали $192,6 млн.
Замыкает топ-три по сумме призовых "Челси" - на их счету $186,1 млн.
"Газета.ру"
Несмотря на то, что "Ливерпуль" уступил первенство на чемпионате Англии "Манчестер Сити", команда получила самую большую долю призовых из всех английских команд.
"Красные" оказались наиболее интересной командой для телезрителей, они также отыграли большое количество матчей.
Таким образом, сумма выплат "Ливерпулю" от ТВ-прав равняется $43,5 млн. Общая же сумма призовыхз составила $194,4 млн
Чемпион страны "Манчестер Сити" получил от ТВ-прав $39,1 млн - столько же, сколько и "Тоттенхэм".
Всего горожане заработали $192,6 млн.
Замыкает топ-три по сумме призовых "Челси" - на их счету $186,1 млн.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.