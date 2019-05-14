Англия АПЛ 2018/19 
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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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"Ливерпуль" занял первое место среди команд АПЛ по числу призовых

Были опубликованы суммы призовых, которые получили команды Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2018/19.

Несмотря на то, что "Ливерпуль" уступил первенство на чемпионате Англии "Манчестер Сити", команда получила самую большую долю призовых из всех английских команд.

"Красные" оказались наиболее интересной командой для телезрителей, они также отыграли большое количество матчей.

Таким образом, сумма выплат "Ливерпулю" от ТВ-прав равняется $43,5 млн. Общая же сумма призовыхз составила $194,4 млн

Чемпион страны "Манчестер Сити" получил от ТВ-прав $39,1 млн - столько же, сколько и "Тоттенхэм".

Всего горожане заработали $192,6 млн.

Замыкает топ-три по сумме призовых "Челси" - на их счету $186,1 млн.

"Газета.ру"
Теги: Ливерпуль АПЛ
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