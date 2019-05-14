В "Болтоне" будет введено внешнее управление из-за долгов, клуб оштрафуют на 12 очков

В английском клубе "Болтон" будет введено внешнее управление из-за финансовых долгов, сообщает официальный сайт клуба.Задолженность "Болтона" составляет 1,2 миллиона фунтов. Как сообщает BBC, из-за введения внешнего управления в следующем сезоне с клуба будет снято 12 очков. "Болтон" стал первой командой в Англии за последние 6 лет, в которой было введено внешнее администрирование.