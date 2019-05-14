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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Хосеп Гвардиола: мое любимое чемпионство - первое, с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает победу в АПЛ в сезоне-2018/19 самой приятной в своей карьере, но признает, что это было самое тяжелое чемпионство.

"Я бы не сказал, что это самое приятное чемпионство в моей тренерской карьере, ведь мой первый чемпионский титул с "Барселоной" (сезон-2008/09), когда мы победили на "Бернабеу" (обыграли "Реал") со счетом 6:2, был невероятным.

Это был мой первый сезон в качестве главного тренера, в моем родном городе, в клубе моего сердца, в клубе, который я люблю больше всех.

Однако нынешнее чемпионство — самое тяжелое в моей карьере. И все это из-за класса "Ливерпуля", - цитирует Гвардиолу Marca.

Sport24.ru
Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ Барселона
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