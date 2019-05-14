Хосеп Гвардиола: мое любимое чемпионство - первое, с "Барселоной"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не считает победу в АПЛ в сезоне-2018/19 самой приятной в своей карьере, но признает, что это было самое тяжелое чемпионство."Я бы не сказал, что это самое приятное чемпионство в моей тренерской карьере, ведь мой первый чемпионский титул с "Барселоной" (сезон-2008/09), когда мы победили на "Бернабеу" (обыграли "Реал") со счетом 6:2, был невероятным.Это был мой первый сезон в качестве главного тренера, в моем родном городе, в клубе моего сердца, в клубе, который я люблю больше всех.Однако нынешнее чемпионство — самое тяжелое в моей карьере. И все это из-за класса "Ливерпуля", - цитирует Гвардиолу Marca.