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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
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Англия АПЛ 2018/19 
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# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Марсело Бьельса: во время просмотра матчей "Манчестер Сити" чувствую себя безграмотным

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса восхищен работой наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Красоту игры команд, созданную Гвардиолой, невозможно скопировать. Именно поэтому я уважаю его. Он достоин лучших команд. Мне часто говорят: "Но что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в "Барселоне"?» Да, игроки "Барселоны" уникальны, как игроки "Баварии" и "Манчестер Сити". Но особенный стиль, который вы видите в командах Гвардиолы, гораздо важнее игроков.

Я не говорю, что футболисты не важны. Я подчеркиваю его способность к творчеству. Когда я смотрю матчи "Манчестер Сити", я чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты "Манчестер Сити" перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как хорошо это сделано, и пытаюсь скопировать этот стиль, понять его. Но невозможно скопировать то, что делает Гвардиола", - цитирует Бьельсу Goal.com.

Sport24.ru
Теги: Бьельса Лидс Манчестер Сити АПЛ
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#1  Fint  Москва (Сегодня, 08:10)
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Болеет за:
«Реал»
90% его успехов,- это класс игроков и их послушность, личного для них на поле нет, поэтому и Ибрагимович до сих пор обиженные интервью даёт, пытаясь перевести их давний спор в плоскость кик-боксинга... laughing
У Гвардиолы всегда были качественные игроки на поле, точным пасом обладающие, а дальше уже дело техники, то есть схем передвижений мяча... wink
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
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