Марсело Бьельса: во время просмотра матчей "Манчестер Сити" чувствую себя безграмотным

Главный тренер "Лидс Юнайтед" Марсело Бьельса восхищен работой наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы."Красоту игры команд, созданную Гвардиолой, невозможно скопировать. Именно поэтому я уважаю его. Он достоин лучших команд. Мне часто говорят: "Но что бы делал Гвардиола без игроков, которые были у него в "Барселоне"?» Да, игроки "Барселоны" уникальны, как игроки "Баварии" и "Манчестер Сити". Но особенный стиль, который вы видите в командах Гвардиолы, гораздо важнее игроков.Я не говорю, что футболисты не важны. Я подчеркиваю его способность к творчеству. Когда я смотрю матчи "Манчестер Сити", я чувствую себя безграмотным. На экране мы видим 10 игроков, которые стоят перед своей штрафной, а футболисты "Манчестер Сити" перемещают мяч по полю и пытаются найти возможность для атаки. Я вижу, как хорошо это сделано, и пытаюсь скопировать этот стиль, понять его. Но невозможно скопировать то, что делает Гвардиола", - цитирует Бьельсу Goal.com.