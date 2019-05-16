Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом"

Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер
|38
|52
|10
|Вест Хэм
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон
|38
|36
|18
|Кардифф
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
Лента новостей:
13:15
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
Представитель Денисова: диалог с "Локомотивом" действительно начался и идет в конструктивном ключе
12:37
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
Веллитон стал чемпионом ОАЭ (3)
08:54
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
Василий Уткин - о финале ЛЕ в Баку: не можешь обеспечить нормальное проведение - не претендуй (4)
08:22
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
"Фенербахче" интересуется Зе Луишем (6)
06:10
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
Симоне Индзаги: сказал игрокам "Лацио", что порой выходящие на замену важнее тех, кто играет в старте (1)
05:07
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
Жозе Моуринью: не представляю, что почувствует Клопп, если проиграет третий финал Лиги чемпионов (1)
04:15
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Василий Кикнадзе: "Локомотив" возобновил диалог с Денисовым. Найдем решение, приемлемое для обеих сторон (1)
Вчера, 23:15
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Жозе Моуринью: у Гвардиолы теперь 26 титулов, на 1 больше, чем у меня? У меня мог быть 31 титул (1)
Вчера, 23:05
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Сергей Брызгалов: думаю, в этот раз для "Урала" в финале Кубка России все сложится хорошо (1)
Вчера, 22:45
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Президент "Урала" - о пенальти в 1/2 финала Кубка России: когда поставили, никто и ничего не понял (3)
Вчера, 22:38
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Евгений Чернов: можно было еще в одном моменте посмотреть VAR, когда Новосельцев упал в штрафной (1)
Вчера, 22:31
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Рагнар Сигурдссон: наш отменённый гол? Арбитр смотрел видео, так что должен быть прав (1)
Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать игроком "Реала", сообщает журналист Canal + Филипп Крайон.
Представители 26-летнего египтянина приступили к переговорам с испанским клубом. Крайон добавил, что диалог между сторонами находится на начальной стадии.
Представители 26-летнего египтянина приступили к переговорам с испанским клубом. Крайон добавил, что диалог между сторонами находится на начальной стадии.
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