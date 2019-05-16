Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать игроком "Реала", сообщает журналист Canal + Филипп Крайон.Представители 26-летнего египтянина приступили к переговорам с испанским клубом. Крайон добавил, что диалог между сторонами находится на начальной стадии.