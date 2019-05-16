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Манчестер Сити
Ливерпуль
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Эвертон
Лестер
Вест Хэм
Уотфорд
Кристал Пэлас
Ньюкасл
Борнмут
Бернли
Саутгемптон
Брайтон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль 38 97
3 Челси 38 72
4 Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал 38 70
6 Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон 38 54
9 Лестер  38 52
10 Вест Хэм 38 52
11 Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл 38 45
14 Борнмут 38 45
15 Бернли 38 40
16 Саутгемптон 38 39
17 Брайтон  38 36
18 Кардифф 38 34
19 Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд 38 16
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Мохамед Салах ведет переговоры с "Реалом"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может стать игроком "Реала", сообщает журналист Canal + Филипп Крайон.

Представители 26-летнего египтянина приступили к переговорам с испанским клубом. Крайон добавил, что диалог между сторонами находится на начальной стадии.
Теги: Салах Реал Ливерпуль
Сегодня, 13:46
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(1)
#2  ythe  Ё-бург (Сегодня, 14:08)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Опечатка. Салах уже опроверг это. Сказал, что с детства болеет за Зенит. Ведет переговоры и готов на понижение зарплаты...


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#1  Fix  ШахтыГрад (Сегодня, 13:55)
  • 0
  •  (2)

будет Рамосу мстить в раздевалке...


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я болею за футбол
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
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