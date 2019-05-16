Рафаэль Бенитес сегодня может продлить контракт с "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес сегодня находится в Лондоне на переговорах с руководством клуба о продлении контракта, информирует Sky Sports.Контракт Бенитеса с "Ньюкаслом" действует до 30 июня 2019-го. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 13-е место.