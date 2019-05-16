"Ливерпуль" намерен продлить контракт с Ориги

"Ливерпуль" намерен продлить контракт с нападающим Дивоком Ориги, сообщает HLN.Нынешний контракт 24-летнего бельгийца с мерсисайдцами рассчитано до 30 июня 2020 года.В текущем сезоне Ориги провел 20 матчей в составе "Ливерпуля", забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.