Родри может стать игроком "Манчестер Сити"

Полузащитник "Атлетико" Родри может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", передает Marca.Английский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока требуемые мадридцами 70 млн евро.Родри в текущем сезоне провел 46 матчей за "Атлетико", забил два мяча и отдал одну голевую передачу.