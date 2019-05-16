Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|...
|20
|Уэска
|37
|30
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|...
|20
|Хаддерсфилд
|38
|16
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Родри может стать игроком "Манчестер Сити"
Полузащитник "Атлетико" Родри может продолжить карьеру в "Манчестер Сити", передает Marca.
Английский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока требуемые мадридцами 70 млн евро.
Родри в текущем сезоне провел 46 матчей за "Атлетико", забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Английский клуб готов заплатить за 22-летнего игрока требуемые мадридцами 70 млн евро.
Родри в текущем сезоне провел 46 матчей за "Атлетико", забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
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