"Ман Сити" может перехватить Гризманна у "Барселоны"

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн, заявивший об уходе из клуба, привлек внимание "Манчестер Сити".Как сообщает, Sport.es, "горожане" готовы опередить "Барселону" в борьбе за 28-летнего француза.