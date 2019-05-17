"Челси" подтвердил, что у Лофтуса-Чика разрыв ахиллова сухожилия

Полузащитник "Челси" Рубен Лофтус-Чик получил разрыв ахиллова сухожилия, передает официальный сайт клуба.Футболист травмировался в товарищеском матче с "Нью-Ингленд Революшн". Он будет вынужден перенести операцию. О сроках восстановления не сообщается, однако, очевидно, он не сможет сыграть как в финале Лиги Европы против "Арсенала", так и в финальном турнире Лиги наций за сборную Англии.