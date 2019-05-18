Кевин Де Брейне: знаю, что чувствует "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне признался, что с пониманием относится к разочарованию игроков "Ливерпуля"."Я знаю, что чувствуют игроки "Ливерпуля". Мы бы чувствовали то же самое, если бы это случилось с нами. Но мы все еще конкуренты. Мы хотим выигрывать с таким же желанием, как и они, но я могу понять их чувства", - цитирует The Guardian Де Брейне.