Эден Азар заявил, что мечтает стать лучшим игроком мира

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил о мечте стать лучшим футболистом в мире."Моя мечта - стать лучшим футболистом планеты. Для достижения этой цели я и тренируюсь. Мечта позволяет двигаться вперёд и мотивировать к достижению поставленной цели", - цитирует Азара AS со ссылкой на Planet Health.