"Манчестер Сити" разгромил "Уотфорд" в финале Кубка Англии
"Манчестер Сити" стал обладателем Кубка Англии. В финальном матче "горожане" обыграли "Уотфорд" со счетом 6:0.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд" – 6:0
Голы: Сильва, 26 (1:0). Стерлинг, 38 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Габриэл Жезус, 68 (4:0). Стерлинг, 81 (5:0). Стерлинг, 87 (6:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане, 73), Сильва (Стоунс, 79), Махрез (Де Брейне, 55), Габриэл Жезус, Стерлинг.
"Уотфорд": Гомес, Кико Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Хьюз (Клеверли, 73), Капуэ, Дукуре, Перейра (Саксесс, 66), Дини, Деулофеу (Грэй, 66).
Предупреждения: Дукуре, 22. Сильва, 60. Кико Фемения, 80.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд" – 6:0
Голы: Сильва, 26 (1:0). Стерлинг, 38 (2:0). Де Брейне, 61 (3:0). Габриэл Жезус, 68 (4:0). Стерлинг, 81 (5:0). Стерлинг, 87 (6:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Компани, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган (Сане, 73), Сильва (Стоунс, 79), Махрез (Де Брейне, 55), Габриэл Жезус, Стерлинг.
"Уотфорд": Гомес, Кико Фемения, Каткарт, Мариаппа, Холевас, Хьюз (Клеверли, 73), Капуэ, Дукуре, Перейра (Саксесс, 66), Дини, Деулофеу (Грэй, 66).
Предупреждения: Дукуре, 22. Сильва, 60. Кико Фемения, 80.