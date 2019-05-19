Месут Озил и его невеста поужинали с Эрдоганом в Стамбуле

Mesut Ozil sits down for dinner with Turkish president Recep Tayyip Erdogan in Istanbul as Arsenal midfielder risks backlash once more for meeting with controversial figure pic.twitter.com/1bkA6f8p5L — Lilian Chan (@bestgug) May 19, 2019

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше приняли участие в ужине по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает The Sun.Мероприятие состоялось во время Рамадана во дворце Долмабахче (Стамбул).Озил, выступающий за сборную Германии, но имеющий турецкие корни, встречался с Эрдоганом перед чемпионатом мира — 2018. Месут подарил политику свою именную футболку "Арсенала".После этого игрок подвергся резкой критике со стороны немцев. Действия Месута осудили футбольные чиновники, и хавбек принял решение завершить карьеру в сборной Германии, попутно обвинив Немецкий футбольный союз в расизме. Эрдоган публично поддержал Озила в той ситуации.В марте футболист пригласил президента Турции на свою свадьбу, которая состоится 7 июня.