Месут Озил и его невеста поужинали с Эрдоганом в Стамбуле

Полузащитник "Арсенала" Месут Озил вместе со своей невестой Амине Гюльше приняли участие в ужине по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает The Sun.

Мероприятие состоялось во время Рамадана во дворце Долмабахче (Стамбул).

Озил, выступающий за сборную Германии, но имеющий турецкие корни, встречался с Эрдоганом перед чемпионатом мира — 2018. Месут подарил политику свою именную футболку "Арсенала".

После этого игрок подвергся резкой критике со стороны немцев. Действия Месута осудили футбольные чиновники, и хавбек принял решение завершить карьеру в сборной Германии, попутно обвинив Немецкий футбольный союз в расизме. Эрдоган публично поддержал Озила в той ситуации.

В марте футболист пригласил президента Турции на свою свадьбу, которая состоится 7 июня.



Sport24.ru
Теги: Эрдоган Озил Арсенал АПЛ
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