Источник: Клопп контактировал с "Ювентусом"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп контактировал с представителями "Ювентуса", утверждает итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
Подробности не уточняются.
"Ювентус" выиграл чемпионат Италии сезона-2018/19. "Ливерпуль" под руководством Клоппа занял второе место в турнирной таблице АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом" 1 июня.
Подробности не уточняются.
"Ювентус" выиграл чемпионат Италии сезона-2018/19. "Ливерпуль" под руководством Клоппа занял второе место в турнирной таблице АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом" 1 июня.