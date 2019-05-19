Источник: Клопп контактировал с "Ювентусом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп контактировал с представителями "Ювентуса", утверждает итальянский журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Подробности не уточняются.

"Ювентус" выиграл чемпионат Италии сезона-2018/19. "Ливерпуль" под руководством Клоппа занял второе место в турнирной таблице АПЛ и вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с "Тоттенхэмом" 1 июня.
Теги: Клопп Ливерпуль Ювентус
Сегодня, 10:32
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