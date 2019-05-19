Хосеп Гвардиола считает, что его работу в "Ман Сити" будут оценивать по Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил важность завоевания кубка Лиги чемпионов с "горожанами", сообщает The Sun.

"В конце концов, о моей работе будут судить по Лиге чемпионов. Если мы не выиграем кубок, то этого будет недостаточно. С "Барселоной" нам повезло выиграть дважды ЛЧ за четыре года. Теперь необходимо выиграть трофей с "Ман Сити". Рекорд по набранным очкам в АПЛ по-своему невероятен. Конкуренция в ЛЧ высокая, но мы хотим победить и в этом турнире", - цитирует Гвардиолу The Sun.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити
Сегодня, 10:44
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