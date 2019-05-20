Пьер-Эмерик Обамеянг: было трудно принять предложение "Арсенала", но теперь хочу стать легендой клуба

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет стать легендой клуба. Также габонец отметил, что его переход в лондонский клуб получился непростым."Мне было сложно прийти в "Арсенал" и проявить себя. Теперь я хочу, чтобы мое имя стало легендой для клуба.Ляказетт? У нас одинаковый взгляд на футбол. Мы шутим и любим смеяться. На поле все видно. Я найду передачей его, а он - меня", - цитирует Обамеянга RMC.