Пьер-Эмерик Обамеянг: было трудно принять предложение "Арсенала", но теперь хочу стать легендой клуба

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признался, что хочет стать легендой клуба. Также габонец отметил, что его переход в лондонский клуб получился непростым.

"Мне было сложно прийти в "Арсенал" и проявить себя. Теперь я хочу, чтобы мое имя стало легендой для клуба.

Ляказетт? У нас одинаковый взгляд на футбол. Мы шутим и любим смеяться. На поле все видно. Я найду передачей его, а он - меня", - цитирует Обамеянга RMC.

"СЭ"
Теги: Обамеянг Арсенал АПЛ
Сегодня, 05:32
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