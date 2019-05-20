Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой лондонской команды.

"Мне было нелегко приехать в "Арсенал" и проявить себя как классного форварда. Но теперь я хочу стать легендой клуба", — приводит слова Обамеянга RMC Sport.

В сезоне-2018/19 Обамеянг разделил звание лучшего форварда АПЛ с Мохамедом Салахом и Садио Мане.
Теги: Обамеянг Арсенал
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