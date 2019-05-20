Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой "Арсенала"

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что хочет стать легендой лондонской команды."Мне было нелегко приехать в "Арсенал" и проявить себя как классного форварда. Но теперь я хочу стать легендой клуба", — приводит слова Обамеянга RMC Sport.В сезоне-2018/19 Обамеянг разделил звание лучшего форварда АПЛ с Мохамедом Салахом и Садио Мане.