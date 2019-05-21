Сульшер намерен сделать Погба капитаном команды

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер намерен сделать Поля Погбу капитаном команды.Как сообщает ESPN, специалист старается удержать француза в "МЮ", несмотря на нелюбовь болельщиков.До 26-летнего футболиста обладателем капитанской команды был защитник красных дьяволов Антонио Валенсия. Однако он покинул команду.Своим решением главный тренер клуба пытается положить конец слухам и спекуляциям в отношении Погбы, дав ему больше обязанностей на поле.В текущем сезоне игрок провел 47 матчей за английский клуб, оформив 16 голов и отдав 11 результативных пасов.