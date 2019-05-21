Назван лучший гол сезона - 2018/2019 в АПЛ

Гол полузащитника "Кристал Пэлас" Андроса Таунсенда признан лучшим в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).В том матче между "Сити" и "Кристал Пэлас" в декабре прошлого года в Манчестере гости победили со счетом 3:2. Таунсенд забил издали ударом с лету.Стоит отметить, что "Манчестер Сити" стал чемпионом, а "Кристал Пэлас" пришел к финишу 12-м.