Бернарду Силва рассказал, что все еще не убрал новогоднюю елку. Она принесла "Сити" удачу

Форвард "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился новой фотографией в своем инстаграме, на которой показал, что все еще не убрал новогоднюю елку.

Он отметил, что это принесло успех его команде. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги.

"Плохая примета? Она остается на месте!" - написал Силва.

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Bad luck?? ? It’s staying up!!! ????

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Теги: Манчестер Сити Силва
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