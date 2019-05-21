Бернарду Силва рассказал, что все еще не убрал новогоднюю елку. Она принесла "Сити" удачу

Форвард "Манчестер Сити" Бернарду Силва поделился новой фотографией в своем инстаграме, на которой показал, что все еще не убрал новогоднюю елку.Он отметил, что это принесло успех его команде. "Горожане" выиграли три трофея в 2019 году: чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок английской лиги."Плохая примета? Она остается на месте!" - написал Силва.