"Манчестер Юнайтед" готов заплатить 50 млн евро за полузащитника "Атлетико" Партея
Полузащитник "Атлетико" Томас Партей может пополнить ряды "Манчестер Юнайтед" уже этим летом.
Как сообщает Footbal Ghana, "Красные дьяволы" готовы заплатить за 25-летнего футболиста прописанные в его контракте отступные в размере около 50 млн евро. Предполагается, что Партей заменит Андера Эрреру, который покинет клуб летом на правах свободного агента.
25-летний ганский полузащитник подписал контракт с "Атлетико" в 2011 году. В составе мадридского клуба хавбек выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2013/14 выступал на правах аренды за «Мальорку», а в сезоне-2014/15 отдавался в аренду в "Альмерию".
Как сообщает Footbal Ghana, "Красные дьяволы" готовы заплатить за 25-летнего футболиста прописанные в его контракте отступные в размере около 50 млн евро. Предполагается, что Партей заменит Андера Эрреру, который покинет клуб летом на правах свободного агента.
25-летний ганский полузащитник подписал контракт с "Атлетико" в 2011 году. В составе мадридского клуба хавбек выиграл Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. В сезоне-2013/14 выступал на правах аренды за «Мальорку», а в сезоне-2014/15 отдавался в аренду в "Альмерию".